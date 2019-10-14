Министры иностранных дел стран ЕС призвали прекратить продажу оружия Турции

На встрече глав МИД стран, входящих в Евросоюз, участники единодушно осудили военное вторжение Турции в Сирию. Об этом Associated Press сообщил министр иностранных дел Испании Жосеп Боррель (Josep Borrell). Он сказал агентству, что на встрече министров иностранных дел призвали Турцию «немедленно прекратить военные действия». Также всем странам союза рекомендовано «прекратить продажу любого вида оружия» Турции.

Несмотря на критику со стороны своих союзников по НАТО, Турция не прекращает военное наступление на курдские группировки в северной Сирии.

Ранее президент Турции раскритиковал союзников по НАТО, которые стремятся расширить эмбарго на поставки оружия Турции. К моменту начала встречи министров иностранных дел стран Европейского союза Германия, Франция и Нидерланды уже приостановили продажу оружия в Турцию.