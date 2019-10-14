Казаки три года не платили мэрии Москвы за аренду офиса

Арендная ставка для Центрального казачьего войска была установлена в 17 раз ниже рыночной цены, но организация все равно не платила мэрии Москвы, пока дело не дошло до суда.

Как сообщают «Открытые медиа», известное участием в разгоне митингов ЦКВ должно платить мэрии Москвы за аренду половины трехэтажного здания на Большой Сухаревской 783 руб. за квадратный метр в год, что в разы меньше льготных ставок для клиник и музеев. Договор мэрии с казачьим войском заключен на 50 лет с 29 сентября 2015 года, оплата должна производиться ежемесячно. Однако ЦКВ не платило за аренду с 1 декабря 2015 года по 28 февраля 2019 года, накопив долг в 2,857 млн руб., говорится в материалах Арбитражного суда.

Департамент горимущества Москвы подал иск о расторжении договора аренды, взыскании арендной платы и принудительном выселении казаков из здания еще весной. После подачи иска казаки погасили основную сумму долга, а департамент отозвал большинство своих претензий. Осталось лишь требование о выплате 561 113 руб. неустойки. Договор аренды помещения по заниженной цене между мэрией и казаками остался действующим.