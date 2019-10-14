В Екатеринбурге подвели итоги опроса о месте строительства собора Святой Екатерины

По итогам опроса, жители Екатеринбурга выбрали для строительства храма площадку бывшего Уральского приборостроительного завода. Ее поддержали 56 008 горожан, альтернативный вариант получил 38 361 голосов. Избирательная комиссия Екатеринбурга признала опрос состоявшимся, а результаты — действительными. Всего в нем приняли участие 97 143 человека (8,95% от численности избирателей Екатеринбурга).

«Конечно же, не все голосовавшие за победивший вариант делали это из-под палки, а часть пригнанных административным ресурсом принесли в кармане фигу и испортили бюллетень или назло начальству проголосовали за проигравший вариант, — пишет в Facebook политолог Федор Крашенинников. — Тем не менее, 50-55000 — это вот реальное количество административно-мобилизуемых людей. Как таковые православные верующие, которые пошли голосовать исключительно по призыву митрополита и потому что лично им очень нужен храм, тоже растворены где-то внутри этой цифры. Честно говоря, не так и много для города с населением 1,5 млн человек — общими усилиями администрации и церкви собрать столько голосов».

Ранее бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман назвал опрос лукавством и тратой бюджетных денег.