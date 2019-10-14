Минобороны России назвало манипуляцией сообщения NYT об ударах по госпиталям в Сирии

Манипуляцией со стороны террористов и британских спецслужб назвал представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков публикацию The New York Times об ударах российской авиации по госпиталям в Сирии. Его цитирует ТАСС.

13 октября The New York Times сообщила о бомбардировке российской авиацией в мае 2019 года четырех госпиталей в Сирии.

«В российском военном ведомстве ознакомились с публикацией американской газеты The New York Times о якобы ударах российских истребителей по сирийским госпиталям. Прежде всего хотели бы выразить сожаление, что серьезное издание стало жертвой манипуляций со стороны террористов и британских спецслужб», — прокомментировал информацию Конашенков.

По его словам, показанные в ролике аппаратура и софт, свидетельствующие об авиаударах, используются британской разведкой. Также он отметил, что «передача координат целей пилотам российских бомбардировщиков в Сирии не осуществляется голосом в открытом радиоэфире. Поэтому все представленные The New York Times якобы доказательства не стоят даже бумаги, на которой они были напечатаны».