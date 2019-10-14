Нобелевская премия по экономике присуждена за идеи по борьбе с глобальной бедностью

Более 700 млн человек по-прежнему имеют очень низкие доходы. Каждый год 5 млн детей все еще умирают до своего пятилетия (зачастую от болезней, которые можно предотвратить или вылечить с помощью относительно дешевых методов). Однако исследования, проведенные лауреатами премии, значительно повлияли на способность бороться с глобальной бедностью.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 14, 2019
The 2019 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kremer “for their experimental approach to alleviating global poverty.”#NobelPrize pic.twitter.com/SuJfPoRe2N
В середине 1990-х годов Майкл Кремер и его коллеги продемонстрировали, насколько мощным может быть экспериментальный подход. Они использовали полевые эксперименты для проверки ряда идей, которые могли улучшить результаты школьников в западной Кении. Абхиджит Банерджи и Эстер Дюфло вскоре провели аналогичные исследования по другим вопросам и в других странах, включая Индию. Их экспериментальные методы исследования в настоящее время полностью доминируют в экономике развития. Результаты исследований значительно улучшили нашу способность бороться с бедностью на практике. Например, в результате одного из их исследований более 5 млн индийских детей воспользовались программами коррекционного обучения в школах.
Ранее были названы лауреаты Нобелевской премии по медицине, физике, химии, литературе и Премии мира.