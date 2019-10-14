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Нобелевская премия по экономике присуждена за идеи по борьбе с глобальной бедностью

14.10.2019

Премия шведского Риксбанка в области экономических наук памяти Альфреда Нобеля за 2019 год присуждена Абхиджиту Банерджи, Эстер Дюфло и Майклу Кремеру «за их экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью».

Более 700 млн человек по-прежнему имеют очень низкие доходы. Каждый год 5 млн детей все еще умирают до своего пятилетия (зачастую от болезней, которые можно предотвратить или вылечить с помощью относительно дешевых методов). Однако исследования, проведенные лауреатами премии, значительно повлияли на способность бороться с глобальной бедностью. 

В середине 1990-х годов Майкл Кремер и его коллеги продемонстрировали, насколько мощным может быть экспериментальный подход. Они использовали полевые эксперименты для проверки ряда идей, которые могли улучшить результаты школьников в западной Кении. Абхиджит Банерджи и Эстер Дюфло вскоре провели аналогичные исследования по другим вопросам и в других странах, включая Индию. Их экспериментальные методы исследования в настоящее время полностью доминируют в экономике развития. Результаты исследований значительно улучшили нашу способность бороться с бедностью на практике. Например, в результате одного из их исследований более 5 млн индийских детей воспользовались программами коррекционного обучения в школах. 

Ранее были названы лауреаты Нобелевской премии по медицине, физике, химии, литературе и Премии мира.

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