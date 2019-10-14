СП считает проект федерального бюджета нереалистичным

В заключении Счетной палаты на проект закона о бюджете на 2020-2022 годы говорится о нереалистичности макроэкономического прогноза, на котором строится документ. Из-за неверных расчетов казна может недополучить более 700 млрд руб., сообщают «Ведомости».

Аудиторы не видят причин для заложенного в прогноз ускорения роста экономики, существенного роста инвестиций, сокращения бедности. Указанные в проекте бюджета показатели соответствуют целям «майских указов» президента Владимира Путина. Например, Минэкономразвития ждет резкого ускорения российской экономики — до 3,1% в 2021 году и сохранению темпов роста к 2024 году. Но Счетная палата считает, что темпы роста ВВП в 2021-2024 годах сохранятся в пределах 1,5-2%.

Прогноз роста инвестиций также нереалистичен, говорят аудиторы: темпы увеличения на 5% в 2020 году с пиковым значением в 6,5% в 2021-м не соответствуют темпам роста производства машин и оборудования, строительства, а также импорта инвестиционных товаров. А эффективность нацпроектов, реализация которых должна повлиять на рост экономики, трудно оценить.

Расчеты Минфина по прогнозам тоже обладают рисками. Бюджет недополучит 145,5 млрд руб. в 2020 году, а также 217 и 351 млрд руб. в 2021-2022 годах соответственно из-за завышенных прогнозов поступления доходов, в том числе дивидендов. Министерство не учитывает особенности выплаты дивидендов отдельными компаниями, предупреждает Счетная палата. По налоговым и неналоговым доходам за 2020-2022 годы бюджет может недополучить более 350 млрд руб., так как проект не учитывает одобренные изменения в Налоговый кодекс.