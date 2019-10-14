Санкции из-за отравления в Солсбери продлены на год

Евросоюз продлил санкции, введенные из-за применения химического оружия в британском Солсбери, до 16 октября 2020 года. В санкционном списке четверо россиян, связанных с отравлением Скрипалей, сообщается на сайте Европейского совета.

Продленные на год санкции за применение химоружия включают запрет на поездки в ЕС и заморозку активов. На данный момент они применяются к девяти лицам. Четверо — россияне, подозреваемые в причастности к событиям в Солсбери. Это руководитель Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, его заместитель Владимир Алексеев, офицеры Анатолий Чепига (Руслан Боширов) и Александр Мишкин (Александр Петров).

Также в санкционном списке пять человек, связанных с сирийским режимом Башара Асада, и одна организация, занимающаяся разработкой химического оружия в Сирии.