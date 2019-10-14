Депутат Владимир Бурматов о блокировке живодерского контента в Сети

Только что внес в Госдуму законопроект о досудебной блокировке живодерского контента в сети Интернет. Пора поставить заслон извращенцам и садистам, рассылающим по Сети видео и фото с издевательствами над животными. Сейчас заблокировать сайт с садистскими материалами можно только по решению суда. На это уходят недели. Иногда месяцы. За это время жестокий контент успевают перепостить сотни интернет-ресурсов.

Многие торгуют этой гадостью. Сложилась целая индустрия продажи такого видео, в том числе — за рубеж. Если крепкие нервы, то погуглите, что такое «краш-фетиш». Видео с раздавленными, задушенными, зарубленными, изрезанными животными продают через сайты. Можно даже купить себе подписку. Бороться сейчас с этим практически невозможно, потому что процедура очень затянутая: надо написать заявление в прокуратуру, пройдет проверка, потом суд вынесет решение... Время уходит, бороться с этой гадостью очень тяжело.

Мы предложили механизм досудебной блокировки живодерского контента. Роскомнадзор будет блокировать эти сайты, выявляя жестокий контент или получив обращение. А потом полиция — привлекать к ответственности живодеров. Правительство наш законопроект поддержало. Готовимся к первому чтению.

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