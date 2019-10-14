Профессор ВШЭ Елена Лукьянова: Все людоедские законы подписывались и вступали в силу

Я вчера обещала сказать, что я думаю о двух последних думских инициативах — так называемом «законопроекте Горелкина», запрещающем иностранцам владеть более 20% значимых интернет-компаний, в результате неожиданного вброса которой в Думу поисковик Яндекс за день лишился почти $1,5 млрд капитализации, и об обсуждении возвращения смертной казни.

Будучи дочерью лучшего спикера Европы ХХ века, а также доподлинно зная, как работает Дума, я могу сделать только два вывода: либо спикеры полностью утратили контроль над депутатским корпусом (заведомо непроходные и идиотские инициативы легко модерируются и отбиваются прямо на входе), либо это вовсе не случайные, а поддержанные Кремлем, но замаскированные под глупость/информационный повод проекты.

С первым все проще. The Bell уже выяснил, что настоящая фамилия депутата Горелкина — именно Кремль, который настаивает на принятии этого законопроекта, а его представители звонят чиновникам правительства и различных ведомств и убеждают поддержать проект. Такой закон оставляет власти пространство для маневра, а интернет-компании подвешивает на крючке, поскольку специальная комиссия может делать для отдельных компаний исключения, разрешая им иностранное владение.

С обсуждением вопроса о смертной казни сложнее, потому что информационный повод действительно есть (убийство девочки в Саратове, всколыхнувшее город). Но сильно смущает «вдруг» подоспевший соцопрос «ВКонтакте» — типа 80% россиян хотят вернуть смертную казнь. Похоже, кому-то все же очень хочется покинуть Совет Европы, в котором российской делегации сегодня крайне неуютно, и выйти из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека. Слишком много сегодня у российского руководства головной боли от всех этих институций.

Так что вывод, похоже, всего один. Обе эти инициативы сверху. А рассуждения о том, что «дураки-депутаты» напринимают всякой фигни, а потом выйдет весь в белом глава государства и зарубит их дурость, к сожалению, не основаны ни на чем. Не было такого ни разу за последние годы. Все людоедские законы преспокойно подписывались и вступали в силу.