Архангельской экоактивистке вменяют распространение порнографии

К архангельской экоактивистке Оксане Владыке, которая выступает против строительства полигона на станции Шиес, пришли с обыском. Ей вменяют распространение порнографии в социальной сети «ВКонтакте», сообщил «МБХ медиа» экоактивист Михаил Барна.

«Вменяют распространение порнографии в социальной сети «ВКонтакте» с дальнейшим отстранением от деятельности юриста. Это уголовное дело со сроком от 4 до 6 лет. Изъяли ноутбуки, телефоны, компьютер. Во время обыска Оксане стало плохо, поднялось давление, вызвана реанимация, сейчас она в норме», — рассказал активист.