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Архангельской экоактивистке вменяют распространение порнографии

14.10.2019

К архангельской экоактивистке Оксане Владыке, которая выступает против строительства полигона на станции Шиес, пришли с обыском. Ей вменяют распространение порнографии в социальной сети «ВКонтакте», сообщил «МБХ медиа» экоактивист Михаил Барна.

«Вменяют распространение порнографии в социальной сети «ВКонтакте» с дальнейшим отстранением от деятельности юриста. Это уголовное дело со сроком от 4 до 6 лет. Изъяли ноутбуки, телефоны, компьютер. Во время обыска Оксане стало плохо, поднялось давление, вызвана реанимация, сейчас она в норме», — рассказал активист.

Издание «7х7» отмечает, что в апреле Владыку оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушение правил проведения публичного мероприятия, а также за участие в несанкционированной акции, повлекшей сбои в работе инфраструктуры. Владыка сама юрист, она защищала в суде других активистов, выступающих против строительства мусорного полигона на станции Шиес.

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