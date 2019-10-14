В ценности дипломов российских вузов усомнился судья Конституционного суда

Судья Конституционного суда Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в «особом мнении» к одному из решений КС. На документ обратил внимание «КоммерсантЪ». Арановский считает, что средства, затраченные на реформы, принесли бы больше пользы, если бы пошли на «достойную оплату преподавательского труда».

«Привилегия на выдачу дипломов до последнего времени гарантировала профессионально-образовательной системе защищенные законом доходы, включая бюджетные. Оставлять за нею такие гарантии, наверное, уже нерасчетливо без той уверенности, что они пойдут на благо собственно образованию. За прожитое в реформах время система распределяла ресурсы так, что это вряд ли хорошо сказалось на профессионализме, благополучии и достоинстве преподавателей, т.е. на качестве обучения. Система платит скудно, если преподаватель не получит в ее управленческом секторе оплачиваемую роль администратора, исполнителя или активиста-энтузиаста», — пишет в «особом мнении» Константин Арановский.

Судья отмечает, что за 30 лет реформ доверия к дипломам не прибавилось. Он пишет, что «автономия — обязательное условие деятельности вуза, и если считать, что российские вузы к ней не способны, то нереальны и расчеты на хорошее образование и на дипломы».

«Многое располагает к тому, что скоро придется, быть может, в самых разных правоотношениях повременить со строгой обязательностью дипломов, пока не появятся веские доказательства тому, что вузы восстанавливают автономию», — отмечает Арановский.

«Особое мнение» Арановского относится к жалобе предпринимателя Михаила Чайковского. В 2015 году бизнесмен хотел трудоустроиться через воронежский центр занятости, но его отказались признать безработным, так как мужчина не смог предоставить справку «о среднем заработке с последнего места работы» и «документ, удостоверяющий квалификацию». В 2015 году КС подтвердил правоту Чайковского в том, что его должны были признать безработным и без справки «с последнего места работы». А в начале октября 2019 года КС снова поддержал предпринимателя, заявив, что отсутствие диплома или других «документов о квалификации» не должно ограничивать «право граждан на защиту от безработицы».