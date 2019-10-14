На развитие технологий в рамках «Цифровой экономики» потребуется более триллиона рублей

Развитие искусственного интеллекта, робототехники, беспроводной связи и других технологий в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» потребует суммарно более 1,118 трлн руб. Об этом сообщает РБК.

Из бюджета на эти цели потребуется выделить 282,9 млрд руб. до конца 2024 года. Больше всего средств потребует направление «Нейротехнологии и искусственный интеллект» (391,7 млрд руб., в том числе из бюджета 56,8 млрд). Почти 250 млрд нужно на «Технологии беспроводной связи». Более 137 млрд и 145 млрд — на «Компоненты робототехники и сенсорику» и «Новые производственные технологии» соответственно. Развитие «технологий виртуальной реальности» обойдется в 66,295 млрд руб. «Системы распределенного реестра» — в 82,07 млрд руб. Самая доступная сфера для развития — «Квантовые технологии», на них потребуется 51,13 млрд руб., в том числе 41,099 млрд из бюджета.

Бюджет «дорожных карт» — это все запросы от разработчиков, ориентир, который нужен для дальнейшей работы, рассказал РБК представитель Минкомсвязи. «Между «хотелками» и реальностью могут быть расхождения, они либо будут в дальнейшем скорректированы, либо будет привлечено большее софинансирование (венчурные средства, средства госкорпораций и т.д.). «Дорожные карты» будут важной частью федерального проекта, задавая приоритеты для распределения финансирования и, в целом, фокусировки усилий», — пояснил изданию собеседник.