Илья Яшин: Потемкинские деревни в Москве

Давайте по порядку.



Помните про газетный киоск, о котором я рассказывал на прошлой неделе? В 2017 году правительство Москвы попросило наш муниципалитет согласовать его установку на безлюдном месте. Мы отказали, но чиновники все равно сделали по-своему.



Бессмысленный киоск ржавел полтора года, не проработав за это время ни одного дня. Но как только я опубликовал сюжет об этом на своем канале — последовала реакция.



Попробуйте угадать, как ответила мэрия на мою критику.



Может быть, инициировала расследование в отношении фирмы, которая распилила на таких ларьках бюджетный миллиард, после чего самоликвидировалась?



Или выявила чиновников, которые нагрели на этом руку?



Ну или хотя бы перенесла этот газетный киоск в место, где есть поток пешеходов и предпринимателям станет выгодно его арендовать?



Нет, друзья мои, всё мимо.



Сразу после моего сюжета они… разложили на полках газеты и журналы. Ну типа всё работает, можете сами убедиться. Вот сборник сканвордов, вот светская хроника. А продавца нет? Так, наверное, отошел человек по нужде.



У меня только один вопрос — на кого эта показуха рассчитана? Ну серьезно, кому они пытаются голову заморочить?



Версия только одна: какой-то начальник потребовал проверить информацию, которую я опубликовал, и ему в качестве отчета принесли фото этого киоска с разложенными на полках газетами. Врёт, мол, оппозиция — всё у нас тут в порядке. Потёмкинская деревня процветает, жители ее сыты и счастливы.



Так вот, гражданин начальник (кто бы вы ни были).



Очки вам втирают.



Примерно так же, наверное, как вы втираете своему начальству.

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