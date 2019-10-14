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Илья Яшин: Потемкинские деревни в Москве

14.10.2019

Бесконечно можно смотреть на три вещи: огонь, воду и как собянинские чиновники суетятся, когда им наступают на хвост. Я вчера очень смеялся

Давайте по порядку.

Помните про газетный киоск, о котором я рассказывал на прошлой неделе? В 2017 году правительство Москвы попросило наш муниципалитет согласовать его установку на безлюдном месте. Мы отказали, но чиновники все равно сделали по-своему.

Бессмысленный киоск ржавел полтора года, не проработав за это время ни одного дня. Но как только я опубликовал сюжет об этом на своем канале — последовала реакция.

Попробуйте угадать, как ответила мэрия на мою критику.

Может быть, инициировала расследование в отношении фирмы, которая распилила на таких ларьках бюджетный миллиард, после чего самоликвидировалась?

Или выявила чиновников, которые нагрели на этом руку?

Ну или хотя бы перенесла этот газетный киоск в место, где есть поток пешеходов и предпринимателям станет выгодно его арендовать?

Нет, друзья мои, всё мимо.

Сразу после моего сюжета они… разложили на полках газеты и журналы. Ну типа всё работает, можете сами убедиться. Вот сборник сканвордов, вот светская хроника. А продавца нет? Так, наверное, отошел человек по нужде.

У меня только один вопрос — на кого эта показуха рассчитана? Ну серьезно, кому они пытаются голову заморочить?

Версия только одна: какой-то начальник потребовал проверить информацию, которую я опубликовал, и ему в качестве отчета принесли фото этого киоска с разложенными на полках газетами. Врёт, мол, оппозиция — всё у нас тут в порядке. Потёмкинская деревня процветает, жители ее сыты и счастливы.

Так вот, гражданин начальник (кто бы вы ни были).

Очки вам втирают.

Примерно так же, наверное, как вы втираете своему начальству.

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