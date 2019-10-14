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Опрос о месте для храма в Екатеринбурге: побеждает завод

14.10.2019

По предварительным данным, в результате опроса жителей Екатеринбурга в качестве места размещения нового храма побеждает территория бывшего Уральского приборостроительного завода. Как сообщают в мэрии, этот вариант набирает 59,17% голосов, второй вариант — участок за Макаровским мостом — 37,9%. 

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман считает, что в проведении опроса «есть лукавство и подвох». «Вопрос был решен в июне. В июне было ясно, что застройщики будут строить на своей территории, на территории приборостроительного завода. И на самом деле это очень хороший вариант <…> Это их территория, ты у себя, на своей земле, можешь строить все что хочешь. Если это не противоречит закону. И поэтому история с опросом — она не вынужденная, она была решена пять месяцев назад. Когда это была городская земля, сквер, жители отстояли эту землю. После чего застройщики решили построить на своей территории, на частной. Все. История на этом закончилась. Для чего этот опрос — непонятно. Это лукавство откровенное, это трата бюджетных денег», — сказал Ройзман порталу E1.

Опрос о месте возведения храма Святой Екатерины в Екатеринбурге проводился 13 октября. В мае в центре города прошли массовые акции протеста против строительства храма в сквере у драмтеатра. В итоге власти согласились узнать мнение общественности о месте строительства, а епархия отказалась от идеи строить собор в сквере.

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