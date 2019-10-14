Турецкое вторжение в Сирию вызвало активизацию ИГИЛ* (организация запрещена в РФ как террористическая)

Турецкая операция может привести к возрождению «Исламского государства»* (запрещена в РФ, как террористическая), если не решить проблему с заключенными террористами, которые устраивают массовые побеги. Президент США Дональд Трамп просит страны Евросоюза забрать их из Сирии. В курдских тюрьмах содержатся 11 тыс. боевиков, 50 из которых могут обладать ценной информацией, сообщает The New York Times.

«Исламское государство»* с момента начала турецкой операции взяла на себя ответственность за два теракта в Сирии. Первый — взрыв заминированного автомобиля в северном городе Камишли, второй — на международной военной базе рядом с городом Хасаки. ИГ* больше не контролирует Сирию, но имеет там спящие ячейки и сторонников. При этом тюрьмы, охраняемые курдскими Демократическими силами Сирии, содержат тысячи боевиков, среди которых, по данным источников NYT, 50 заключенных «Исламского государства»*, обладающих ценными сведениями.

Ранее Трамп неоднократно сообщал, что США вывезли самых опасных заключенных из Сирии, чтобы не допустить побега. Но на самом деле американские военные взяли под стражу только двух британских палачей из группировки «Битлз», которые пытали и убивали западных заложников. Американские официальные лица заявили, что курды отказались отдать США больше заключенных. Боевики содержатся в самых разных местах заключения на территории Сирии: от бывших школ до бывшей сирийской правительственной тюрьмы. В совокупности на этих объектах находятся около 11 тыс. человек, из которых около 9 тыс. — сирийцы и иракцы. Около 2 тыс. заключенных — граждане 50 других стран, чьи правительства отказались репатриировать их. Также под надзором курдов находятся лагеря, где содержатся десятки тысяч человек, большинство из которых — жены и дети боевиков «Исламского государства»*.

Пятеро пленников уже сбежали во время турецкой бомбардировки в курдской тюрьме в Камишли в пятницу. А после авиаудара по Айн-Иссе женщины-заключенные, связанные с ИГ*, устроили беспорядки в лагере, сжигая свои палатки и разрушая заборы. Из-за происшествия сбежали более 500 человек.

Вероятность возрождения ИГИЛ* оценить трудно, поскольку руководство сирийских курдов, возможно, преувеличивает размер инцидентов, пытаясь привлечь внимание Запада, пишет NYT. В то же время президент США Дональд Трамп в Twitter призвал европейские страны забрать заключенных «Исламского государства»* в свои тюрьмы: «США уже забрали самых худших из заключенных ИГИЛ*. Турция и курды не должны позволить остальным сбежать. Европа должна была забрать их раньше, после многочисленных просьб. Они должны сделать это сейчас».

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ) — организация, запрещенная в России как террористическая.