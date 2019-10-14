В Москве задержали «организатора массовых беспорядков» 27 июля

UPD: По данным telegram-канала Baza, обыски прошли также у Владимира Емельянова, Максима Мартинцева и Егора Лесных. Их подозревают в применении силы к сотрудникам полиции и Росгвардии, якобы, на улице Рождественка во время одной из летних акций протеста. Сразу после обыска их доставили на допрос в Следственный комитет.

В Москве силовики после обыска задержал активиста движения «Декоммунизация» Дэнни Кулинича. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на брата активиста.

Утром к ним с обыском пришли около десяти сотрудников правоохранительных органов. Причиной следственных действий силовики назвали «статью о массовых беспорядках». Они изъяли технику, обыскали в доме полки и двери и составили протокол об изъятии. После обыска Кулинича увезли в центральное управление Следственного комитета.

Координатор «Правозащиты Открытки» Валентина Дехтяренко сообщила «Медиазоне», что, со слов брата Кулинича, он уже находится в статусе подозреваемого.

Ранее «РЕН ТВ» выпустило сюжет, в котором назвало Кулинича «организатором» акции 27 июля. «Этот парень в белой рубашке весь день шел во главе колонны, раздавал команды и, очень похоже, сам их получал, постоянно сверяясь с сообщениями в телефоне. На вопрос сотрудников телеканала «Не организатор ли он», молодой человек ответил отрицательно.