В Польше эксзитполы и избирком отдают победу партии Качиньского

Победу на парламентских выборах в Польше одерживает правящая партия Ярослава Качиньского «Право и справедливость», набирая 43,6% голосов. Таковы данные экзитполов, сообщает Polske Radio.«Гражданская коалиция» получает 27,4%, «Союз демократических левых сил» 11,9%, Польская крестьянская партия 9,6%, объединение евроскептиков и националистов «Конфедерация» 6,4%. Таким образом, все эти партии проходят в сейм.
Если результаты экзитполов подтвердятся, то «Право и справедливость» получит 239 мест в нижней палате парламента и будет иметь абсолютное большинство.
По предварительным данным Избиркома Польши, партия Качиньского набирает даже больше голосов — 49,3%.