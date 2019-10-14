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В Польше эксзитполы и избирком отдают победу партии Качиньского

14.10.2019

Победу на парламентских выборах в Польше одерживает правящая партия Ярослава Качиньского «Право и справедливость», набирая 43,6% голосов. Таковы данные экзитполов, сообщает Polske Radio.

«Гражданская коалиция» получает 27,4%, «Союз демократических левых сил» 11,9%, Польская крестьянская партия 9,6%, объединение евроскептиков и националистов «Конфедерация» 6,4%. Таким образом, все эти партии проходят в сейм.

Если результаты экзитполов подтвердятся, то «Право и справедливость» получит 239 мест в нижней палате парламента и будет иметь абсолютное большинство.

По предварительным данным Избиркома Польши, партия Качиньского набирает даже больше голосов — 49,3%.

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