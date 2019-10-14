Мэрия Москвы заказала ВЦИОМ изучение мнения горожан о выборах в Госдуму

Социологи ВЦИОМ изучают мнение москвичей о выборах в Госдуму 2021 года и возможных кандидатах. Исследование проходит по заказу мэрии Москвы, говорит собеседник «Ведомостей» в социологической службе.

По словам участников опроса, сначала им задавали стандартные вопросы об отношении к мэру Москвы, президенту и Госдуме. Затем интересовались, делают ли депутаты важную для страны работу, является ли Дума самостоятельным органом власти или исполнителем чужой воли, принимает хорошие или непроработанные законы.

После социологи предлагали перейти к теме выборов 2021 года. У респондентов выясняли, знают ли они депутата по своему округу и других избранников от Москвы, доверяют ли им. Назывались, в частности, коммунисты Валерий Рашкин и Юрий Афонин, член ЛДПР Василий Власов, эсер Галина Хованская, единороссы Иван Тетерин, Виктор Селиверстов, Владимир Крупенников и бывший первый вице-мэр Владимир Ресин. Кроме того, москвичей спрашивали, хотели ли бы они, чтобы в следующей Думе их представлял тот же депутат, другой кандидат от власти, оппозиционер или независимый кандидат. Наконец, социологи просили сказать, могли бы они проголосовать за оппозиционеров Илью Яшина, Дмитрия Гудкова, Константина Янкаускаса и Любовь Соболь, если те будут участвовать в выборах-2021, или выбрали бы кого-то другого.

Илья Яшин считает, что власти начали подготовку к выборам-2021 с социологии, чтобы выявить отношение к «наиболее неприятным кандидатам от оппозиции»: «Вряд ли они уже сейчас изучают вопрос о том, снимать ли нас с выборов, скорее идет сбор аналитики для обсуждения сценариев».

Руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин поясняет, что подобные опросы нужны, чтобы понять динамику изменений политического ландшафта, их желательно проводить раз в три месяца в течение 1,5–2 лет до выборов: «По сути, сейчас это еще поствыборный опрос, который фиксирует самочувствие горожан и их политические предпочтения после выборов в Мосгордуму и серии протестных акций. В дальнейшем динамику можно использовать уже для планирования предвыборной стратегии и понимания, какого типа кандидаты могут отвечать интересам избирателей, какие темы могут использоваться для повышения рейтинга или быть поводами для нежелательных ситуаций».