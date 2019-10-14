Курды объединились с правительством Сирии против турецкой армии

Сирийское правительство согласилось помочь курдам и направить к границе с Турцией свою армию. Об этом сообщает BBC.

Руководство Демократических сил Сирии заявило, что в рамках договоренностей, армия сирийского правительства будет развернута по всей длине границы с Турцией. Отмечается, что решение поможет противостоять агрессии и «освободить районы, в которые вошли турецкая армия и наемники». Также курды надеются, что решение позволит освободить оккупированные силами Реджепа Эрдогана города.

Глава Демократических сил Сирии Мазлум Абди сообщил, что курдам, возможно, придется пойти на «болезненные компромиссы» с правительством Башара Асада и его российскими союзниками. «Мы не доверяем их обещаниям. Честно говоря, трудно знать, кому доверять. Но если нам придется выбирать между компромиссами и геноцидом наших людей, мы, безусловно, выберем жизнь для наших людей», — отметил Мазлум Абди.

Одна из причин сделки — решение президента США Дональда Трампа вывести американских военных, ранее помогавших курдам, c северо-востока Сирии.

В воскресенье, 13 октября, президент Турции Эрдоган заявил, что его войска уже захватили 109 кв. км сирийской территории, включая 21 деревню. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщает о гибели более 50 мирных жителей и более 100 курдских ополченцев. Турция заявляет, что с их стороны убито четверо солдат и 16 протурецких сирийских боевиков. Управление по координации гуманитарных вопросов ООН сообщает, что покинуть свои дома пришлось порядка 160 тысячам мирных граждан.