Тайфун в Японии привел к десяткам жертв

Тайфун принес в Японию рекордно сильные ливни, приведя к жертвам и разрушениям. По данным телеканала NHK, погибли, по крайней мере, 37 человек, 17 пропали без вести и 189 получили ранения.
По данным Министерства национальных земель, инфраструктуры и транспорта, были прорваны плотины на 21-й реке. Многие люди не могли выбраться из своих затопленных домов, и их пришлось спасать с крыш с помощью вертолетов. В префектуре Сайтама к северу от Токио затопило дом престарелых, поставив в трудное положение примерно 220 пациентов и персонал, однако специалисты по уходу приняли быстрые меры. Они помогли престарелым людям перебраться из одноэтажного учреждения на второй этаж соседнего дома. Во время эвакуации прекратилась подача электроэнергии, поэтому перестали работать лифты.