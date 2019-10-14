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Тайфун в Японии привел к десяткам жертв

14.10.2019

Тайфун принес в Японию рекордно сильные ливни, приведя к жертвам и разрушениям. По данным телеканала NHK, погибли, по крайней мере, 37 человек, 17 пропали без вести и 189 получили ранения.

По данным Министерства национальных земель, инфраструктуры и транспорта, были прорваны плотины на 21-й реке. Многие люди не могли выбраться из своих затопленных домов, и их пришлось спасать с крыш с помощью вертолетов. В префектуре Сайтама к северу от Токио затопило дом престарелых, поставив в трудное положение примерно 220 пациентов и персонал, однако специалисты по уходу приняли быстрые меры. Они помогли престарелым людям перебраться из одноэтажного учреждения на второй этаж соседнего дома. Во время эвакуации прекратилась подача электроэнергии, поэтому перестали работать лифты.

Более 52 тысяч домохозяйств в Токио и окружающих районах остаются без электроэнергии.

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