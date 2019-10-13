NYT: Российские ВКС в Сирии разбомбили четыре госпиталя

Российская авиация в мае разбомбила четыре сирийских госпиталя, пишет The New York Times. Издание основывается на рассказах и видеозаписях очевидцев, записях переговоров пилотов и журналах полетов, которые журналисты получили от анонимных источников, передают «Ведомости».

По данным NYT, все четыре больницы были обстреляны в течение 12 часов 5–6 мая при подавлении очагов сопротивления правительственным войскам. Первым бомбардировке подвергся крупный хирургический госпиталь Набад аль-Хаят, расположенный в провинции Идлиб. Его персонал был эвакуирован за три дня до удара, после получения информации о готовящейся бомбардировке. В результате атаки на больницу Кафр Набл, расположенную неподалеку от первого госпиталя, погиб один человек.

В период с 5 мая в результате авиаударов в Сирии пострадали не менее двух десятков больниц, отмечает NYT. По данным правозащитной организации «Врачи за права человека», с 2011 года в Сирии были зафиксированы 583 нападения на медицинских работников, погибли как минимум 916 медиков. С момента вступления России в сирийский конфликт таких атак было 266.