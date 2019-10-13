Более 51 тысячи человек проголосовали в опросе о месте для храма в Екатеринбурге

Опрос о месте возведения храма Святой Екатерины в Екатеринбурге признан состоявшимся — для этого необходимо, чтобы в голосовании участвовало не меньше 10,8 тыс. горожан. К полудню людей было почти в два раза больше. К 14 часам явка составила 51 158 человек, передает, 66.ru.

Горожане должны выбрать из двух вариантов — Приборостроительного завода и участка за Макаровским мостом. Согласно экзитполу, первый поддерживают 44,1% участников голосования, второй — 21,3%. Чуть больше 1,5% испортили опросные листы, а 32,8% отказались называть свой выбор.

Опрос продлится до 20 часов вечера. Окончательные результаты опубликуют 14 октября.

В мае в центре Екатеринбурга прошли массовые акции протеста против строительства храма в сквере у драмтеатра. В итоге власти согласились провести опрос о месте строительства. Епархия отказалась от идеи строить собор в сквере.

