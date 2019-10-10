Эрдоган сообщил о ликвидации более 100 боевиков на северо-востоке Сирии

В ходе турецкой операции убиты 109 террористов. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Reuters. Вооруженные силы нанесли удар по складам оружия и боеприпасов, позициям орудий и снайперов, туннелям и военным базам курдских ополченцев, рассказал агентству высокопоставленный представитель турецкой службы безопасности.

«Операция в настоящее время продолжается с участием всех наших подразделений... На данный момент убиты 109 террористов», — сказал Эрдоган, выступая перед членами своей партии в Анкаре.

По заявлению Демократических силы Сирии, с начала операции тысячи человек бежали из города Рас-аль-Айн в провинцию Хасака. В результате турецких авиаударов погибли десятки мирных жителей и три ополченца Демократических сил Сирии.

На критику операции со стороны Европы Эрдоган пригрозил разрешить сирийским беженцам из Турции перебраться в Европу, если страны Евросоюза будут считать продвижение его войск оккупацией.

Сегодня, 10 октября, ситуацию должен рассмотреть Совет Безопасности ООН по просьбе Великобритании, Франции, Германии, Бельгии и Польши. В письме в Совет Турция заявила, что ее военная операция будет «пропорциональной, взвешенной и ответственной». Лига арабских государств проведет экстренное совещание по поводу турецкой операции в субботу.