Журналистку Юлию Юзик освободили из-под стражи в Иране

Задержанная в Тегеране Юлия Юзик освобождена. Об этом сообщило посольство России в Иране в Twitter.

«В результате совместных усилий МИД России и Роспосольства в Тегеране иранской стороной было принято решение об освобождении российской гражданки Юлии Юзик. Рано утром 10 октября рейсом «Аэрофлота» она вылетела из Ирана в Москву», — сообщают в посольстве.

«Дорогие все! Я дома. Спасибо вам за ту нереальную поддержку, которую вы оказали мне и спасли мне жизнь! Мой айфон и средства связи остались в Иране, я могу сейчас написать лишь короткое сообщение и выйду на связь завтра. По обвинениям, которые мне предъявили, живыми из иранской тюрьмы не выходят, и то, что я здесь сегодня — это ваша заслуга, что вы подняли шум и буквально отбили меня. Спасибо моей стране, что спасла меня», — написала сама Юзик в Facebook.

Напомним, 2 октября Юлию Юзик задержали в Тегеране.