В Москве суд перепутал документы избитых протестующих

Апелляционные жалобы избитых силовиками Андрея Кургина и Алексея Семенова возвращены Мосгорсудом, так как в суде предыдущей инстанции документы перепутали. Как сообщает «Медиазона», в Тверском районном суде жалобу Кургина подшили в дело Семенова, а жалобу Семенова — в дело Кургина. В таком виде документы поступили в Мосгорсуд. Рассмотрение апелляций состоится лишь тогда, когда нарушение будет исправлено.

В начале сентября Тверской суд Москвы не увидел «достаточных оснований» для проверки того, как сотрудники ОМОН избивали протестующих.

27 июля на акции протеста сотрудник ОМОНа нанес Алексею Семенову удар дубинкой. У мужчины зафиксировали тупую травму живота и гематому поверхности брюшной стенки. Андрея Кургина 3 августа силовики избили дубинками, руками и ногами. У него диагностировали кровоподтеки и ссадины обеих рук, ушиб и кровоподтеки правого бедра. Никто из пострадавших не оказывал какого-либо сопротивления сотрудникам правоохранительных органов.