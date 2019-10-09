В Москве суд перепутал документы избитых протестующих

Апелляционные жалобы избитых силовиками Андрея Кургина и Алексея Семенова возвращены Мосгорсудом, так как в суде предыдущей инстанции документы перепутали. Как сообщает «Медиазона», в Тверском районном суде жалобу Кургина подшили в дело Семенова, а жалобу Семенова — в дело Кургина. В таком виде документы поступили в Мосгорсуд. Рассмотрение апелляций состоится лишь тогда, когда нарушение будет исправлено.
В начале сентября Тверской суд Москвы не увидел «достаточных оснований» для проверки того, как сотрудники ОМОН избивали протестующих.