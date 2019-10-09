Турция начала военную операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в Twitter о начале военной операции на севере Сирии.

«Вооруженные силы Турции в сотрудничестве с сирийской национальной армией начинают операцию в северной части Сирии, для того чтобы расчистить эту территорию от террористических организаций», — сообщил Эрдоган.

По словам президента Турции, военные силы его страны намерены устранить угрозу терроризма и будут добиваться возвращения сирийских беженцев в их дома через безопасный коридор. «Мы сохраним территориальную целостность Сирии и освободим народ региона от страданий терроризма через мирный процесс», — написал он.

Вылетевшие с авиабазы Диярбакыр самолеты F-16 ВВС Турции нанесли серию ударов по курдским позициям в районах населенных пунктов Тель-Абъяд и Рас-Эль-Айн.



Перед началом операции Эрдоган позвонил президенту России Владимиру Путину. Как сообщили в Кремле, «Путин призвал турецких партнеров тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб общим усилиям по урегулированию сирийского кризиса». «При этом с обеих сторон была отмечена важность обеспечения единства и территориальной целостности Сирии, уважения ее суверенитета», — отмечается в сообщении.

В преддверии атаки официальная Сирия осудила «агрессивное поведение» Турции и ее «враждебные намерения».

Президент Турции 1 октября сообщил, что Анкара намерена самостоятельно создать зону безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку не смогла достичь желаемого результата на переговорах с американской стороной. В Белом доме сообщили, что США не станут поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции Турции на севере Сирии.

