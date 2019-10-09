Минюст вменил ФБК получение денег из Испании и США

Решение включить Фонд борьбы с коррупцией в перечень НКО-иноагентов связано с получением денег из Испании и США. Как сообщил и.о. директора департамента по делам некоммерческих организаций Министерства юстиции Владимир Титов, «только в 2019 году были получены из-за рубежа средства на сумму 140 тыс. в рублевом эквиваленте <…> Были два транша из Испании и один из США».

«По итогам публикаций в СМИ Главным управлением Минюста по Москве в ходе текущего контроля было установлено, что ФБК фактически имеет все признаки некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента. Это прежде всего занятие политической деятельностью и получение иностранного финансирования <…> Если мы заявляем о чем-то, мы имеем доказательственную базу на руках. Это текущая наша работа, в ходе которой и были установлены эти факты. Мы готовы в суде ответить», — подчеркнул Титов.

Из США Фонду переводила деньги компания Star-Doors.Com LLC, а из Испании — ROBERTO FABIO MONDA CARDENAS. По данным «Открытых медиа», американский магазин дверей принадлежит россиянину Юрию Маслихову, живущему во Флориде. Сотрудница компании сообщила, что Маслихов перечислял деньги «как частное лицо в пользу другого частного лица».

9 октября Минюст внес ФБК Алексея Навального в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. В Фонде заявили, что получают финансирование только от граждан России.