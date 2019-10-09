Кириллу Жукову приговор оставили в силе

Мосгорсуд оставил в силе приговор фигуранту «московского дела» Кириллу Жукову, которого приговорили к трем годам колонии по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает «Медиазона»

Ранее Жукова осудили за то, что он во время акции 27 июля попытался поднять забрало у шлема росгвардейца, чем якобы причинил ему боль. На заседании в Мосгорсуде адвокат Жукова попросила приобщить к материалам дело новое видео с акции, на котором видно с другого ракурса движение руки ее подзащитного. На нем видно, что до шлема Жуков едва дотянулся. Кроме того, адвокат провела эксперимент — она нашла такой же шлем и попросила нескольких людей поочередно надеть его, а других сымитировать движение руки Жукова. Участники эксперимента выяснили, что при небольшом воздействии, как и при сильном ударе, забрало шлема поднимается, даже если ремень застегнут под подбородком. На видеозаписи с акции забрало шлема нацгвардейца остается опущенным, хотя сам шлем не застегнут. Как подчеркнула адвокат, если бы ее подзащитный применил силу, шлем бы съехал на затылок.

Суд отказался приобщить результаты эксперимента, но удовлетворил ходатайство о просмотре видео с акции.