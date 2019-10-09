«Ведомости»: «Секретное подразделение ГРУ» из статьи NYT — учебный центр

Секретное разведывательное подразделение, которое по информации The New York Times занимается «дестабилизацией Европы» и причастно к попытке госпереворота в Черногории и отравлению Сергея Скрипаля, по данным «Ведомостей», является обычными учебными курсами разведки.

О секретном «подразделении 29155», которое состоит из элиты разведслужб и более 10 лет занимается дестабилизацией ситуации в Европе 8 октября написала The New York Times. «Ведомости», ссылаясь на близкий к спецслужбам источник, сообщают, что военная часть №29155, известная также как 161-й учебный центр — существующие со времен СССР краткосрочные курсы военной разведки. Там не проводится фундаментальная подготовка, а лишь совершенствуются навыки в стрельбе, радиосвязи и других специальных дисциплинах.

Источник издания сообщил, что считать курсы «элитным подразделением по дестабилизации Европы» — большое преувеличение, которое, однако, пользуется спросом на фоне шумихи о российском вмешательстве в дела Запада.