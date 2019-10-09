Лингвисты не нашли оправдания терроризма в тексте Светланы Прокопьевой

Опубликовано лингвистическое заключение по тексту, из-за которого журналистку Светлану Прокопьеву обвиняют в оправдании терроризма. «Выкладываю заключение специалистов-лингвистов, которое мы заказывали с помощью краундфандинга. На днях полный текст появился на сайте ГЛЭДИС. Почитайте. Я реально горжусь тем, что мой текст стал темой настоящей научной работы», — пишет Прокопьева в Facebook.

Журналистка отмечает, что в опубликованном заключении только список литературы и понятийный аппарат по объему занимают больше места, чем все исследование от экспертов со стороны следствия.

Заключение подготовила Гильдия лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам. Выводы свидетельствуют о том, что в тексте Светланы Прокопьевой «Репрессии для государства» «не имеется высказываний, в которых выражается признание идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании». При этом в тексте не содержится лингвистических признаков оправдания терроризма, а основная коммуникативная цель автора состоит в привлечении внимания читателя к практике подавления со стороны государства протестной активности граждан.

«Автор усматривает общественную опасность такого подавления в том, что оно способствует обращению молодежи к практике террористической деятельности, создает условия для такого обращения», — говорится в заключении.

В ноябре 2018 года Прокопьева опубликовала текст, а затем зачитала его в эфире «Эха Москвы в Пскове», где рассуждала о взрыве, который устроил подросток в здании управления ФСБ в Архангельске. Следователи посчитали, что журналистка оправдывает действия подростка, и возбудили уголовное дело по ст. 205.2 УК России (публичное оправдание терроризма). В сентябре 2019 года Прокопьевой были предъявлены обвинения. После этого Светлана Прокопьева опубликовала открытое письмо. В начале октября Совет при президенте по правам человека потребовал прекратить уголовное преследование журналистки.