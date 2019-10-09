Командировки депутатов Госдумы в США временно отменяются

Российские депутаты не будут посещать США, пока правительство Соединенных Штатов не извинится за допрос Инги Юмашевой. Об этом сообщает в Telegram советник по связям со СМИ председателя Госдумы Анастасия Кашеварова.

«В связи с ситуацией, которая сложилась во время визита депутата Госдумы Инги Юмашевой в США, поездки в США со стороны депутатского корпуса будут приостановлены. У нас должен был председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков лететь в командировку в США, но визит не состоится», — пишет Кашеварова.

Депутаты ждут от США объяснений причин допроса Юмашевой, а также извинений. «Скептикам могу сказать, что такое отношение к представителю власти нашей страны в других государствах — недопустимо. Это мы у себя внутри страны можем высказывать недовольство Юмашевой, Милонову, Яровой, всей «Единой России» или ЛДПР и КПРФ, ругать в чем-то представителей «Справедливой России». Задавать вопросы, допрашивать депутата Государственной Думы имеют право избиратели и российские силовые ведомства», — отметила Кашеварова.

Депутат Госдумы от «Единой России» Инга Юмашева была задержана для допроса 6 октября в аэропорту Нью-Йорка, куда она прилетела для участия в российско-американском форуме «Диалог Форт-Росс».