Командировки депутатов Госдумы в США временно отменяются

Российские депутаты не будут посещать США, пока правительство Соединенных Штатов не извинится за допрос Инги Юмашевой. Об этом сообщает в Telegram советник по связям со СМИ председателя Госдумы Анастасия Кашеварова.
«В связи с ситуацией, которая сложилась во время визита депутата Госдумы Инги Юмашевой в США, поездки в США со стороны депутатского корпуса будут приостановлены. У нас должен был председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков лететь в командировку в США, но визит не состоится», — пишет Кашеварова.
Депутат Госдумы от «Единой России» Инга Юмашева была задержана для допроса 6 октября в аэропорту Нью-Йорка, куда она прилетела для участия в российско-американском форуме «Диалог Форт-Росс».