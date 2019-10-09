Турецкие войска начали пересекать границу с Сирией

Подразделения турецкой армии начали пересекать границу с Сирией в регионе, где Анкара намерена проводить операцию по созданию зоны безопасности, сообщает Bloomberg. Агентство ссылается на турецкого чиновника, передает ТАСС.

«Турецкие войска начали пересекать границу на северо-востоке Сирии, чтобы вынудить поддерживаемых США курдских бойцов отойти от границы», — сообщил собеседник Bloomberg.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар при этом отметил, что «в настоящее время продолжается процесс переброски войск к границе и подготовки к проведению операции».

Президент Турции 1 октября сообщил, что Анкара намерена самостоятельно создать зону безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку не смогла достичь желаемого результата на переговорах с американской стороной. В Белом доме сообщили, что США не станут поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции Турции на севере Сирии.