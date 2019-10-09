Комитет по разведке Сената США: Россия влияла на выборы 2016 года и готовится сделать это в 2020 году

«Фабрика троллей» вредила Хиллари Клинтон и помогала Дональду Трампу во время президентских выборов 2016 года в США. Влиянию России на предвыборную гонку посвящена вторая часть доклада, опубликованная на сайте Комитета по разведке Сената США.

Россия не только влияла на американские президентские выборы в 2016 году, но и может попытаться повторить свой успех во время кампании 2020 года. Ключевым «игроком» в схеме воздействия являлось Агентство интернет-исследований, известное как «фабрика троллей» Евгения Пригожина. Через него российские спецслужбы занимались в соцсетях распространением дезинформации.

«Маскируясь под американцев, оперативники использовали целевую рекламу, намеренно фальсифицированные новостные статьи, самогенерируемый контент и инструменты социальных сетей, пытаясь обмануть десятки миллионов пользователей», — говорится в докладе.

Большое количество постов от «фабрики троллей» было посвящено проблемам расовой дискриминации. Поэтому одной из основных аудиторий для воздействия были выбраны афроамериканцы.

Отмечается, что полный объем этой деятельности все еще остается неизвестным ни Комитету, ни компаниям, которым принадлежат социальные сети, ни правительству США.

При этом ущерб по указанию Кремля наносился не только имиджу Хиллари Клинтон, но и другим участникам. А вот Дональду Трампу «тролли» помогали. Например, выдавая себя за американских политических активистов, Агентство интернет-исследований даже получило помощь от предвыборной кампании Трампа в организации и продвижении митингов.

В докладе отмечается, что несмотря на опровержения со стороны Москвы, финансовое участие российского олигарха Евгения Пригожина, а также его тесные связи с высокопоставленными чиновниками, включая президента Владимира Путина, указывают на значительную поддержку со стороны Кремля, а также на постановку задач со стороны правительства России.

Цель России, по мнению Комитета, было «подорвать общественную веру в демократический процесс выборов в США». А свои умения дезинформировать людей через соцсети Россия приобрела на опыте работы с собственными гражданами. В докладе говорится, что это случилось в начале и середине 2000-х годов, когда Кремль стремился подавить оппозицию на фоне быстрого расширения возможностей интернет-коммуникаций.

Комитет отмечает, что деятельность «фабрики троллей» в социальных сетях после выборов не прекратилась. По мнению американских экспертов, усилия по дезинформации со стороны России сейчас направлены на сбор информации и данных для влияния на выборы президента США в 2020 году.

Для решения проблемы дезинформации в Комитете предлагают в долгосрочной перспективе сделать население более осведомленным и вооружить граждан навыками критического мышления. А СМИ не должны цитировать дезинформацию. В Комитете считают, что проблема использования соцсетей другими странами для влияния на Соединенные Штаты должна получить аналогичное внимание, как, например, опасность курения или экологическое загрязнение.