Фигурант «московского дела» Иван Подкопаев отказался от признательных показаний

Осужденный на три года по «московскому делу» Иван Подкопаев на заседании Мосгорсуда отказался от признательных показаний. Суд рассматривает апелляцию на приговор первой инстанции.

«Я изменил свою позицию, я считаю себя невиновным», — цитирует Подкопаева ТАСС. Как передает «Медиазона», Подкопаев заявил, что в его действиях не было состава преступления, а была «самозащита гражданских прав».

Подкопаев также отказался от одного из своих защитников — Николая Фомина. Кроме того, он заявил отводы прокурору и судье, но ходатайства были отклонены.

3 сентября Подкопаева приговорили к трем годам колонии общего режима за то, что он распылил перцовый баллончик в лица сотрудников полиции и Росгвардии. Он признал вину, поэтому дело слушалось в особом порядке.