Рауф Арашуков назвал инициаторов своего уголовного преследования

Как передает РБК, по словам Арашукова, сказанным в суде, Боташев якобы был возмущен проверкой законности закупок управления Федеральной миграционной службы по Карачаево-Черкесии за 2016 год. Боташев расценил это как попытку помешать ему возглавить республику и высказал свое возмущение при личной встрече. «Боташев сказал, что теперь у него руки развязаны и он сделает все, чтобы меня уничтожить», — заявил в суде Арашуков.
Боташев также за доведение негативной информации о семье Арашуковых лично до президента России заплатил $5 млн Александру Матовникову, который в 2018 году стал полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе, утверждает Рауф Арашуков.
Арашуков также рассказал, как, по его данным, в СМИ появились фото главы Следственного комитета Александра Бастрыкина в отеле Арашуковых. «Боташев, по наводке [руководителя Главного следственного управления Эдуарда] Кабурнеева, который заранее просчитал негативную реакцию [Александра] Бастрыкина, заказал в СМИ серию статей о том, что Бастрыкин приехал к нам в гости, что он является другом нашей семьи и поэтому уголовные дела по убийствам Шебзухова и Жукова, которые якобы были совершены по моему указанию, не продвигались», — заявил суду Арашуков.
В СК ранее объясняли, что летом 2018 года Бастрыкин вместе с семьей останавливался на отдых в гостинице «Адиюх Пэлас». За это он заплатил из собственных средств. «Распространяемые в сети Интернет фотографии председателя СК России Бастрыкина вместе с сенатором Рауфом Арашуковым являются грубым фотомонтажом», — пояснила представитель СК Светлана Петренко.
Рауфа Арашукова задержали в здании СФ 30 января 2019 года, его обвиняют в причастности к убийству лидера черкесского молодежного движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и кандидата в президенты республики Фраля Шебзухова, а также в участии в преступной группировке.