Кирилл Шулика: Светлая память вам, Борис Ефимович!

Боря был, наверное, последней личностью в российской политике. Я прекрасно знаю его оппонентов. Так все оппоненты его уважали. Не всякая морось, а именно оппоненты. Это уникальное качество для политика — заставить оппонентов себя уважать. Я даже знаю, что те, против кого он копал в Ярославле, и при жизни отзывались о Боре с уважением.

Второе его удивительная качество — он органично смотрелся и с Маргарет Тэтчер, и на улице у метро «Третьяковская», где раздавал свои доклады. Вот реально, он и там и там был настоящим.

С Борей невозможно было не поругаться. Это, наверное, как-то ангелы устраивали такую ситуацию, потому что он умел мириться. Напишет тебе что-то доброе, будто ничего и не было. Я помню, как получил такое сообщение... Ну как можно было таить обиду?

Его любили женщины. И сейчас всякая морось ищет каких-то женщин и за деньги показывает их по телевизору, ибо морось боится даже мертвого Немцова, но ни одна из них даже одного плохого слова о Боре не сказала. Потому что он тоже любил женщин.

Он говорил, что не мог быть преемником Ельцина, потому что его не избрали бы из-за пятого пункта. Когда я ему возразил как-то, то Боря меня обматерил. По-доброму, но все равно, типа, говорит, зачем чушь несешь. Но в последние годы жизни он задумывался... Может быть он понимал, что его не изберут, не знаю, но он был политиком. И, наверное, одним совсем из немногих, кто мог бросить вызов Путину.

Собственно, его за это и убили... Он был очень ярким, а сейчас в тренде серость. Любое яркое пятно сейчас размазывают по стенке.

Светлая память вам, Борис Ефимович!

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