Аббас Галлямов о подборе Кремлем кандидатов в Госдуму

РБК пишет, что Кремль приступает к поиску кандидатов в депутаты следующей Госдумы. Источники издания объясняют, что это должны быть люди «с безупречной репутацией» и «патриоты своей страны». «Важно, чтобы депутаты были неформальными или формальными лидерами объединений или союзов, чтобы за ними стояли массы. Депутаты должны быть авторитетными и узнаваемыми в разных аудиториях», — поясняет один из источников.

Проблема, однако, в том, что подавляющее большинство из тех людей, которых в Кремле считают «патриотами своей страны», не тянут на «неформальных лидеров, авторитетных в разных аудиториях». И никакие «массы» за ними не стоят. И «безупречных репутаций» у них тоже нет.

Пожалуй, единственное исключение — это неполитические фигуры вроде актеров и спортсменов. Фигуры же политические дискредитированы донельзя — вспомните Касамару и иже с ними. Все они встроены в систему и духом системы от них разит за версту. Уж как пытались изобразить из Касамары «независимого либерально-мыслящего общественного деятеля» — и что? Помогло?

Если Кремль действительно собирается делать то, о чем сказал РБК, то ему придётся под завязку набить парламент неполитической публикой. Певцов, гимнасток, футболистов, актрис из модных сериалов, кого там у нас ещё не было?..

Ничего глупее в ситуации растущего спроса на новое ПОЛИТИЧЕСКОЕ предложение придумать нельзя. Это как кормить печеньем человека, который хочет пить. Да он вас просто по матери пошлёт.

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