Интернет-омбудсмен: закон о блокировке пользователей e-mail и мессенджеров не будет работать

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев считает, что закон о блокировке пользователей электронной почты и мессенджеров за распространение запрещенной в России информации не будет работать. «Отключить пользователя от сервиса не проблема. Но это не отменяет того факта, что тайна переписки пользователя все равно будет нарушена, ведь Роскомнадзор откуда-то знает, что он пересылал запрещенную информацию», — сказал он «Коммерсанту». По мнению эксперта, законопроект также не поможет против спам-рассылок, поскольку распространители информации могут использовать чужие IP-адреса. Кроме того, могут пострадать невинные люди, говорит Мариничев, напоминая о том, как в 2017 году за призывы к несогласованной акции был арестован преподаватель математики Московского финансово-юридического университета Дмитрий Богатов. Позже выяснилось, что сообщения распространял другой пользователь, присвоивший IP-адрес математика через сеть Tor.

8 октября группа сенаторов во главе с Андреем Клишасом внесла в Госдуму законопроект о блокировке пользователей электронной почты и мессенджеров за распространение запрещенной в России информации. Предполагается, что это будут делать по запросу властей сами интернет-сервисы под угрозой штрафов до 1 млн руб. «Законопроект касается распространения всей запрещенной в РФ информации, но главным образом направлен против информации о ложном минировании», — пояснила один из авторов документа Людмила Бокова.