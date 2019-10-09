В открытом доступе оказались десятки номеров спецсвязи для высших чиновников

«Медуза» обнаружила в открытом доступе больше сотни номеров спецсвязи для высших чиновников и руководителей регионов, но дозвониться ни по одному журналисты не смогли. Телефонные номера нашли на сайте «Госзакупки», где размещены договоры, которые заключаются между управлением правительственной связи (УПрС) службы специальной связи и информации ФСО — и тем ведомством, которому требуются услуги спецсвязи.
Среди обнаруженных номеров спецсвязи «Медуза» нашла контакты чиновников правительства Москвы, главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, председателя ЦИК Эллы Памфиловой, региональных администраций — например, губернатора Владимирской области и главы Дагестана.
Журналистам не удалось дозвониться ни по одному из нескольких десятков номеров из найденных в открытом доступе: они оказались отключены. Исключением стал номер, который должен принадлежать Элле Памфиловой — однако на звонок никто не ответил.
9 октября в рамках шоу «Утренний разворот» на радиостанции «Эхо Москвы» ведущим и гостю — редактору отдела расследований «Медузы» Алексею Ковалеву — в прямом эфире удалось дозвониться по телефону Памфиловой. Она ответила и рассказала, что пользуется выданным ей номером. «Проверяете телефоны, выложенные на «Медузе»?» — усмехнулась она.