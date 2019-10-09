В открытом доступе оказались десятки номеров спецсвязи для высших чиновников

«Медуза» обнаружила в открытом доступе больше сотни номеров спецсвязи для высших чиновников и руководителей регионов, но дозвониться ни по одному журналисты не смогли. Телефонные номера нашли на сайте «Госзакупки», где размещены договоры, которые заключаются между управлением правительственной связи (УПрС) службы специальной связи и информации ФСО — и тем ведомством, которому требуются услуги спецсвязи.

Среди обнаруженных номеров спецсвязи «Медуза» нашла контакты чиновников правительства Москвы, главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, председателя ЦИК Эллы Памфиловой, региональных администраций — например, губернатора Владимирской области и главы Дагестана.

Как отмечается в расследовании, нередко номера спецсвязи передаются третьим лицам, в том числе не работающим в том или ином ведомстве. Например, номер, записанный на командующего войсками Центрального округа Росгвардии, определяется как «Злата». К нему привязан аккаунт «ВКонтакте» 23-летней москвички. Клиенты правительственной спецсвязи не любят сами пользоваться такими телефонами, поскольку опасаются, что их будут прослушивать свои же, пояснил один из собеседников «Медузы».

Журналистам не удалось дозвониться ни по одному из нескольких десятков номеров из найденных в открытом доступе: они оказались отключены. Исключением стал номер, который должен принадлежать Элле Памфиловой — однако на звонок никто не ответил.

9 октября в рамках шоу «Утренний разворот» на радиостанции «Эхо Москвы» ведущим и гостю — редактору отдела расследований «Медузы» Алексею Ковалеву — в прямом эфире удалось дозвониться по телефону Памфиловой. Она ответила и рассказала, что пользуется выданным ей номером. «Проверяете телефоны, выложенные на «Медузе»?» — усмехнулась она.