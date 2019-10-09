Россия перестала подниматься в рейтинге конкурентоспособности из-за плохого инвестклимата

Российская экономика перестала расти в рейтинге мировой конкурентоспособности Всемирного экономического форума, заняв 43 место. Как пишут «Ведомости», на это повлияло изменение методики. В рейтингах за 2018 и 2019 годы стали меньше учитываться стандартные макроэкономические показатели и больше — более продвинутые слагаемые конкурентоспособности: состояние финансового сектора, развитие инноваций, условия для бизнеса, пояснил куратор рейтинга в России Алексей Праздничных.

России удалось удержать позиции в рейтинге благодаря макроэкономическим показателям — по этим критериям страна поднялась на 12 позиций. Экономика преодолела рецессию, инфляция снизилась, государственные инвестиции стабильны. Но показатели, характеризующие инвестиционный климат, сильно ухудшились: организованная преступность и коррупция выросли, надежность полиции снизилась, менее эффективной стала защита собственности и интеллектуальных прав, регуляторная нагрузка на бизнес увеличилась.

«Ведомости» отмечают, что еще в 2013 году, когда Россия поднялась в рейтинге с 64-го на 53-е место, его авторы называли слабым местом страны все те же проблемы — неразвитые институты, коррупцию и фаворитизм, недоверие к судебной системе.