Всемирный банк понизил прогноз роста экономики России

Рост ВВП России по итогам 2019 года составит 1%, считают аналитики Всемирного банка. Таким образом, они в четвертый раз снизили свой прогноз, пишет РБК. В январе рост ожидался на уровне 1,5%, в апреле ожидания снизились до 1,4%, в июне — до 1,2%.



Среди причин эксперты называют низкие инвестиции и слабый рост розничной торговли, замедление роста розничных продаж, связанное с повышением с 2019 года НДС. За счет действия соглашения с ОПЕК о сокращении добычи нефти в первой половине года снизилась промышленная активность. Кроме того, негативно сказалось загрязнение «основных топливопроводов в Европу». В апреле Россия приостановила экспорт нефти по трубопроводу «Дружба», так как в поступающем на белорусские НПЗ сырье оказалось повышенное в десятки раз содержание хлорорганики.

Ситуацию с частными инвестициями в России экономисты Всемирного банка пока оценивают как «прохладную». Причиной является «неопределенность политики», а также перспективы замедления потенциального роста в более долгосрочной перспективе по мере усиления демографического давления и накопления текущих структурных проблем, таких как отсутствие конкуренции.



Оценка Всемирного банка пессимистичнее, чем прогноз Минэкономразвития. В 2019 году, по оценкам министерства, рост ВВП составит 1,3%. Центробанк России ожидает рост экономики по итогам 2019 года на уровне 0,8–1,3%.

