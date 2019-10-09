28% россиян не слышали о судебных процессах по «московскому делу»

Приговоры, вынесенные по «московскому делу», считают несправедливыми и политически мотивированными 38% россиян, при этом 28% ничего об этих судебных процессах не слышали. О справедливости приговоров сказали 24% респондентов «Левада-центра», пишут «Ведомости».

Акции протеста в Москве и «московское дело» оказались на третьем месте среди самых запомнившихся событий сентября — их назвали 6% опрошенных. Самым запомнившимся событием стали выборы: о них вспомнили 16% россиян, что меньше, чем в 2018 году, когда выборы стали главным событием для 24% респондентов.

О том, что в их регионе 8 сентября проходили выборы, сказали 64% россиян, больше половины из них (53%) полагают, что региональные выборы прошли честно. Нечестными их посчитали 35% опрошенных, при этом удовлетворены результатами голосования 50% респондентов, не удовлетворены — 29%.