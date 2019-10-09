Голландский парламент проголосовал за расследование роли Украины в крушении MH17

Депутаты парламента Нидерландов одобрили требование к правительству расследовать роль Украины в катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году. Как пояснил в Twitter депутат от Христианско-демократической партии Крис Ван Дам, Украина должна ответить на вопрос, почему Киев не закрыл воздушное пространство над зоной конфликта. По его словам, решение было принято единогласно.

Лайнер рейса MH17 был сбит в небе над Донбассом, погибли 298 человек. Международная следственная группа объявила, что подозреваемыми являются четыре человека, воевавшие на стороне самопровозглашенных республик: Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и Леонид Харченко.

