Белый дом отказался сотрудничать в рамках расследования против Трампа

От имени Дональда Трампа спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси направлено официальное письмо, в котором говорится, что Белый дом отказывается участвовать в расследовании, проводимом в рамках процедуры импичмента. Действия демократов администрация президента США назвала «оскорблением Конституции».

«Президент не сделал ничего плохого, и демократы это знают», — говорится в заявлении Белого дома. В администрации Трампа считают, что демократами, которые ранее начали расследование в рамках процедуры импичмента, движет желание отменить итоги выборов 2016 года и оказать влияние на выборы 2020 года.

«Эти партизанские действия со стороны демократов являются оскорблением Конституции, поскольку они проводятся за закрытыми дверями и лишают президента права вызывать свидетелей, подвергать перекрестному допросу свидетелей обвинения, иметь доступ к уликам и многим другим основным правам», — говорится в заявлении.

В связи с этим советник президента Пэт Чиполлоне от имени Дональда Трампа направил официальное письмо спикеру Пелоси и ряду председателей нижней палаты. В письме говорится, что расследование не претендует на объективность и не соответствует положениям Конституции, нарушаются гражданские свободы. По этим причинам Белый дом не будет участвовать в этом «партизанском политическом театре».

«Это письмо является просто еще одной незаконной попыткой скрыть факты наглых попыток администрации Трампа оказать давление на иностранные державы, чтобы они вмешались в выборы 2020 года», — заявила в ответ Пелоси.