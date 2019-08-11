Телережиссера Васильева выписали из больницы

Дмитрия Васильева, задержанного по делу о «массовых беспорядках», а позже госпитализированного из ИВС в реанимацию, выписали из больницы, сообщили в СК. В ведомстве подчеркивают , что следователь не принимал решения об отобрании инсулина у Васильева, а персонал изолятора был поставлен в известность о наличии у задержанного проблем со здоровьем.«Стоит отметить, что наличие у Васильева озвученного рядом СМИ заболевания не является препятствием для привлечения к уголовной ответственности за преступление, так же как и не мешало ему участвовать в противоправной деятельности 27 июля», — заявляют в СК.Адвокат Александр Зинуров рассказал «Медиазоне» , что Васильева в наручниках вывезли на каталке из реанимации и перевезли в ИВС при больнице №20.Басманный суд Москвы сегодня отказал в ходатайстве об аресте Васильева. Он не был доставлен в суд, поскольку находился в больнице. Правда, прокурор на суде сказал, что ходатайство можно рассмотреть без обвиняемого, но судья сослалась на норму УПК, которая прямо запрещает заочный арест за исключением случаев, когда обвиняемый объявлен в розыск.

Васильева, который стал 13-м фигурантом дела о «массовых беспорядках», задержали вечером 9 августа. Ночью, до четырех часов утра, его допрашивали. За это время Васильеву, у которого диагностирован диабет, дважды вызывали скорую помощь, однако медики не стали давать справку о том, что он не может участвовать в допросах по состоянию здоровья. Перед тем как режиссера отправили в изолятор временного содержания, у него забрали глюкометр и инсулин. В середине дня Васильева госпитализировали в реанимацию.