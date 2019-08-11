Следователи проводят обыск у члена партии «Яблоко»

В квартиру члена партии «Яблоко», волонтера избирательного штаба кандидата в депутаты Мосгордумы от партии Валерию Костенка пришли с обыском представители Следственного комитета. Как рассказали в пресс-службе партии, он попросил их дождаться адвоката, который должен приехать на место в течение часа. Но пришедшие начали выламывать дверь, он вынужден был пустить их в квартиру до приезда адвоката.

Обыск связан с уголовным делом о «массовых беспорядках» 27 июля сообщил незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы от «Яблока» Кирилл Гончаров. Костенок был волонтером его избирательного штаба. 27 июля активиста задержали на акции у мэрии Москвы, двое суток он провел в ОВД.