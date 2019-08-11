Роскомнадзор потребовал от Google прекратить использование YouTube для рекламирования несогласованных массовых акций

Роскомнадзор направил в адрес компании Google письмо с требованием принять меры по недопущению рекламирования несогласованных массовых акций на видеохостинге YouTube.

«По имеющейся информации, ряд структур, имеющих YouTube–каналы, приобретают у YouTube рекламные инструменты (такие как «push-уведомления») с целью распространения информации о несанкционированных (незаконных) массовых мероприятиях, в том числе направленных на срыв выборов федерального и регионального значения. ​При этом такие «push-уведомления» поступают в том числе пользователям, которые не подписаны на YouTube-каналы данных структур», — говорится в сообщении ведомства.

В случае непринятия Google мер Российская Федерация будет расценивать это как вмешательство в суверенные дела государства, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в России, оставляя за собой право на адекватную реакцию, подчеркивается в письме.