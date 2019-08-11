В Сарове , Нижегородской области, в прошлом Арзамас-16, объявлен траур по погибшим на испытании крылатой ракеты с ядерной установкой "Буревестник " на полигоне в Архангельской области

Саров — в советское время Арзамас-16, закрытый город — институт неподалеку от Нижнего Новгорода ( в советское время закрытый город радиофизиков Горький). Именно там работали сотрудники Росатома, которые погибли при испытаниях крылатой ракеты с ядерной установкой "Буревестник" на полигоне Нёноксе под Северодвинском Архагельской области. Об этой ракете президент России Владимир Путин впервые сообщил в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Подробнее о том, что известно сейчас о трагедии , произошедшей 8 августа и которая засекречена российскими властями,здесь
. На сегодня известно, что погибли 5 сотрудников "Росатома" и еще трое получили травмы.
Глава городской администрации Сарова Алексей Голубев заявил, что с 13 часов 11 августа и до конца 12 августа должны быть приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия. В постановлении говорится, что это связано с гибелью сотрудников при выполнении задания государственного значения. Какого именно задания, не уточняется, сообщает
сайт "Эхо Москвы".