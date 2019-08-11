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В Москве задержали узника Болотной Алексея Полиховича , который выступил на митинге 10 августа

11.08.2019

В Москве после митинга за честные выборы на проспекте Сахарова полиция задержала Алексея Полиховича, который выступал на акции. Как рассказала «ОВД-Инфо» его супруга Татьяна, люди в штатском задержали Полиховича вечером 10 августа по дороге домой. Его отвезли в отдел полиции по району Красносельский, где составили протокол по статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП).

Татьяна предположила, что задержание связано с выступлением Полиховича на митинге. Полиховича оставили в отделе до суда, который должен состояться 12 августа.

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