Суд отказался арестовывать режиссера Васильева

Басманный суд Москвы отказал в ходатайстве об аресте режиссера телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева, обвиняемого в участии в массовых беспорядках. Васильев не был доставлен в суд, поскольку находится в больнице. Правда, прокурор на суде сказал, что ходатайство можно рассмотреть без обвиняемого, но судья сослалась на норму УПК, которая прямо запрещает заочный арест за исключением случаев, когда обвиняемый объявлен в розыск, сообщает «Медиазона».

Васильева, который стал 13-м фигурантом дела о «массовых беспорядках», задержали вечером 9 августа. Ночью, до четырех часов утра, его допрашивали. За это время Васильеву, у которого диагностирован диабет, дважды вызывали скорую помощь, однако медики не стали давать справку о том, что он не может участвовать в допросах по состоянию здоровья. Перед тем как режиссера отправили в изолятор временного содержания, у него забрали глюкометр и инсулин. В середине дня Васильева госпитализировали в реанимацию.

12 других фигурантов дела о массовых беспорядках, якобы имевших место во время разгона акции за честные выборы 27 июля в Москве, суд ранее отправил под стражу.